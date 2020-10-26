6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB okul açılış tarihleri ne zaman?

6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihleri 2020-2021 yılı için merak ediliyor. Farklı tarihlerde ve farklı dönemlerde okullar eğitime açılıyor. Yüz yüze eğitimler birçok sınıflarda başladı. Henüz yüz yüze eğitime geçmeyen ve uzaktan eğitim alan 6. 7. 10. 11. sınıf öğrencileri de okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 6. 7. 10. 11. sınıflar ne zaman açılacak? İşte MEB okul açılış tarihleri!

6. 7. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

5. ve 9. sınıflar 2 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.