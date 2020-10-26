Farag, Mısır Başkonsolosluğunda yaşadıklarının yanısıra Mısır'da yaşayan ailesinin de tehdit edildiğini söyledi. Konsolosluktaki üst düzey bir görevli ile kendisini tutan iki görevliden şikayetçi olan Farag, şikayetinden vazgeçmesi ve konsoloslukta yaşananlar hakkında konuşmaması için tehdit edildiğini de öne sürdü.

Annesi ve halen Mısır'da hapiste olan kardeşi ile tehdit edildiğini söyleyen Farag, can güvenliğini tehdit eden mesajlar almaya devam ettiğini dile getirdi. Suç duyurusu dilekçesinde, Farag'ı alıkoyan konsolosluk görevlilerinin "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve "gasp" suçlarından yargılanmaları talep edildi. Farag, avukatı ile birlikte İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması da yaptı.