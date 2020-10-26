Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.10.2020 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 00:13
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Koca: “Milletçe başımız sağ olsun”

    , “Kıymetli meslektaşım Dr. maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun” dedi.

    , "Kıymetli meslektaşım Dr. maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca: “Milletçe başımız sağ olsun”