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    • 26.10.2020 20:33
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    Başkan : "'ta piknik yapabiliriz"

    Başkan Erdoğan ile görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.'da KKTC'yi ziyaret edeceklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "'ta bir piknik yapabiliriz. Biz buradan ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz. Kapılar açıldı şimdi orada yolları bu noktada da açmış olalım. lı kardeşlerimiz bundan sonra atılacak adımları görmüş ve yaşamış olsunlar." ifadelerini kullandı.

    Başkan , cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini 'ye gerçekleştiren Kuzey Türk Cumhuriyeti () ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.




    "PİKNİK YAPABİLİRİZ"
    Başkan Erdoğan, "15 Kasım Kuzey Kıbrıs'ta bir ziyaretimiz olacak. Bu ziyaretle beraber hem o gün o törenlere katılalım, aynı zamanda bu acil durum hastanesinin açılışını yapalım. Bu açılışla beraber iade-i ziyaretimizi yerine getirmiş olalım. Hepsini bir arada gerçekleştirmiş olalım. Bu vesiyle bir şeyi daha gündeme getirmekte fayda var. Sayın Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ta bir piknik yapabiliriz. Mani bir şey var mı sayın Cumhurbaşkanım? Kapılar açıldı, orada yolları bu noktada da açmış olalım ki Kıbrıs'taki kardeşlerimiz de bundan sonraki sürece yönelik atılacak adımları bizzat görmüş olsunlar." dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Kapalı Maraş'ta piknik yapabiliriz"