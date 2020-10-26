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    • 26.10.2020 19:21
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    Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına Başkanı 'tan destek

    Şentop açıklamasında "İslam düşmanlığında ve saygısızlıkta başı çeken yönetimine karşı Sayın Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" ifadelerine yer verdi.

    Şentop'tan Fransız mallarını boykot çağrısı

    Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu bildirdi.

    "GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ ZARURETTİR"
    Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir." ifadesini kullandı.

    İşte Mustafa Şentop'un o paylaşımı;


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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan destek