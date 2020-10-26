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    • 26.10.2020 19:48
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'NAVTEX' açıklaması: "Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz"

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tatbikat' açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iptal edilen NAVTEX'ler hakkında açıklamada bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." dedi.

    BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE
    'ın 29 Ekim'i, 'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak üzere geri çektiği bildirildi.

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    hangi çözümü isterse, o çözüme destek veririz.

    NE OLMUŞTU
    Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'NAVTEX' açıklaması: "Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz"