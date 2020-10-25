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    • 25.10.2020 16:53
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    Son dakika: Başkan 'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan 'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

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    Son dakika haberleri... Başkan 'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
    "Her gün yeni bir projenin açılışının sevincini yaşıyoruz. Yatırım hamlelerimize her gün yenisini ekliyoruz. 'nin yolunu terörle, şantajla kesmeye çalışanlara cevabımızı da böylece veriyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz"

    Başkan Erdoğan ayrıca Malatyalılara da hitap etti ve kendisi üzerinden İslam ve Müslümanlara saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irkçı milletvekili 'e cevap verdi. Erdoğan ayrıca 'ı desteklediğimiz için yaptırım tehdidinde bulunan ABD'ye de "Geç kalmayın" mesajı verdi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar