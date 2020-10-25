Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2020 18:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2020 18:33
    ABONE OL

    Son dakika: 'nin ev sahipliğindeki 'Nusret-2020 Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı

    'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla Körfezi'nde icra edilen "NUSRET "nın deniz safhası sona erdi.



    Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhasının tamamlandığını açıkladı.



    Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile NATO ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra ediliyor.



    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından tatbikatla ilgili yapılan paylaşımda, "NATO ve müttefik ülkelerin katılımı ile İzmir yaklaşma sularında icra edilen Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı.

    Tatbikata katılan gemiler Alsancak Limanı'na döndü" ifadelerine yer verildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'nin ev sahipliğindeki 'Nusret-2020 Davet Tatbikatı'nın deniz safhası tamamlandı