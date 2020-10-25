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    • 25.10.2020 09:35
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    SON DAKİKA: ’da vapur seferlerine sis engeli!

    Son dakika haberine göre, , Harem-Sirkeci süreyle iptal edildiğini duyurdu.

    İHA
    İstanbul’da vapur seferlerine sis engeli!

    İBB, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.



    İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde megakentin üzerini kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Harem-Sirkeci Arabalı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeni ile geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

    İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı.

    Sürücüler özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da görüş mesafesinin azlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı.



    Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu.


    Yoğun sisten dolayı park halinde olan otomobiller ile binalar neredeyse görünmez hale geldi.
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