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    • 26.10.2020 06:05
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    Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan 'da toplantı trafiği: Salgına karşı organize olalım

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il 'da hastaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaptığı toplantı sonrası hesabından açıklama yapan Koca, "Salgına karşı organize olalım" dedi.

    DHA
    Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il 'da hastaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaptığı toplantı sonrası hesabından açıklama yapan Koca, "Salgına karşı organize olalım" dedi.




    İstanbul'da artan koronavirüs vakalarından sonra kente gelen Bakan Koca, 112 Acil Çağrı, Prof. Dr. Süleyman Yalçın , Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Yaptığı toplantılar sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca, salgında 'maske, mesafe, hijyen'den oluşan 3 kurala dikkat çekerek "Salgına karşı organize olalım" çağrısında bulundu.

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