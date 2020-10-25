Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının en fazla olduğu il İstanbul'da hastaneleri ziyaret etti. Ziyaretlerde yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Salgına karşı organize olalım" dedi.





Vaka sayılarının ülke genelinin %40'ına ulaştığı İstanbul'da bugün dördüncü toplantımızı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/KHyFhVCUSS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2020