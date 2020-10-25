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    • 25.10.2020 12:55
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan net sözler: Artık dur demenin zamanı gelmiştir!

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi.

    Türkiye'den sert tepki! Artık dur denmelidir

    Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan net sözler: Artık dur demenin zamanı gelmiştir!