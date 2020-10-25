24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.