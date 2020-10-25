Beşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti.
O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
Görüntüler, Cuma akşamı Beşiktaş Ortaköy'de bulunan eğlence mekanında kaydedildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.
Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı.
Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.
Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.
24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 24 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.