25 Ekim Pazar KPSS önlisans sınavı puan hesaplama sınava giren adaylar tarafından internette araştırılıyor. KPSS Önlisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hazırlanan net-puan tablosundan tahmini P93 puanınızı öğrenebilirsiniz. KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerinden 60'şar olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Peki 25 Ekim Pazar KPSS önlisans sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS önlisans kaç nete kaç puan gelir?
KPSS KAÇ SORU?
KPSS ön lisans oturumunda adaylara Genel Kültür ile Genel Yetenek testlerinden 60'şar olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. İşte soruların konulara göre dağılımı.
TÜRKÇE
1) Sözcükte Anlam
2) Cümlede Anlam
3) Paragrafta Anlam
4) Ses Bilgisi
5) Yapı Bilgisi
6) Sözcük Türleri
7) Cümle Bilgisi
8) Yazım Kuralları
9) Noktalama İşaretleri
10) Anlatım Bozuklukları
11) Sözel Mantık
MATEMATİK
30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
Temel Kavramlar,
Sayılar,
Bölme-Bölünebilme Kuralları,
Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
Birinci Dereceden Denklemler,
Rasyonel Sayılar,
Üslü Sayılar,
Köklü Sayılar,
Çarpanlara Ayırma,
Eşitsizlik – Mutlak Değer,
Oran – Orantı,
Problemler,
Kümeler,
İşlem - Modüler Aritmetik,
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
Tablo ve Grafikler
TARİH
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
İlk Türk - İslam Devletleri ve Beylikleri
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık
XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
I. TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Atatürk Sonrası Dönem
Atatürk'ün Hayatı ve Kişiliği
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
COĞRAFYA
1) Türkiye'nin Coğrafi Konumu
2) Türkiye'nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
3) Türkiye'nin İklimi ve Bitki Örtüsü
4) Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme
5) Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
6) Türkiye'de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
7) Türkiye'de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
8) Türkiye'nin Bölgesel Coğrafyası
VATANDAŞLIK
1) Hukukun Temel Kavramları
2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
5) Temel Hak ve Hürriyetler
6) Yasama
7) Yürütme
8) Yargı
9) İdare Hukuku
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL?
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS puan hesaplama formülü şu şekilde:
KAÇ NETE KAÇ PUAN GELİR?
İşte ön lisans KPSS 'de bazı netlere gelen bazı puanlar:
Genel Yetenek: 17 net
Genel Kültür: 13 net
Puan: 66
Genel Yetenek: 20 net
Genel Kültür: 13 net
Puan: 67,32
Genel Yetenek: 22 net
Genel Kültür: 23 net
Puan: 71,75
Genel Yetenek: 32 net
Genel Kültür: 19 net
Puan:74,68
Genel Yetenek: 20 net
Genel Kültür: 19 net
Puan: 69,47
Genel Yetenek: 20 net
Genel Kültür: 29 net
Puan: 73,056
Genel Yetenek: 18 net
Genel Kültür: 39 net
Puan: 75,77
Genel Yetenek: 38 net
Genel Kültür: 39 net
Puan: 84,45
Genel Yetenek: 38 net
Genel Kültür: 19 net
Puan:77
Genel Yetenek: 8 net
Genel Kültür: 19 net
Puan:64
Genel Yetenek: 48 net
Genel Kültür: 41 net
Puan: 89,50
Puan hesaplama, 2018 yılındaki standart sapmaya göre hesaplanmıştır.
KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.
Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.
Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
KİMLER BU SINAVA GİREBİLİR?
KPSS Ortaöğretim
KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez.
KPSS Ön Lisans
Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS'ye, isterlerse de lisans KPSS'ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS'ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.