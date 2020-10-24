Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.10.2020 01:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2020 01:35
    ABONE OL

    Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi

    Koca, ziyarette bulunduğu 112 'nde görevli bir çalışanın isteği üzerine personele aşure ikram etti.

    AA
    Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi

    Koca, ziyaret ettiği İl Ambulans Servisi Başhekimliği 'nde görevli bir çalışanın isteği üzerine 112 personeline aşure ikramında bulundu.

    , 'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

    Ziyaret sırasında personelle de sohbet eden Koca, merkezde görevli Gamze Acar'ın isteği üzerine Avrupa ve Anadolu Komuta Kontrol Merkezlerinde görev yapan personele aşure ikram etti.


    "BİZ BİR AİLEYİZ SİZİ SEVİYORUZ"
    112 personeli Acar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, 'aşure' dedim birden. Sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

    "HER BİRİNE SEVGİ VE SELAMLAR"
    Acar'ın bu paylaşımına Bakan Koca da "Afiyet ve moral, motivasyon olsun. 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar." ifadeleriyle yanıt verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi