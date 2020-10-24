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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Kimine göre başarısız, yeteneksiz ve itibarsız, kimine göre Fransa'nın genç cumhurbaşkanı, Avrupa'nın genç lideri... Fransa 7 Mayıs 2017'de, Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen arasında tercihini yaptı. Resmi sonuçlara göre oyların yüzde 66,10'nu alan Emmanuel Macron yeni cumhurbaşkanı oldu. Macron kurduğu siyasi hareketle dikkat çekici bir hızla yükseldi ve Cumhurbaşkanı oldu. Peki Emmanuel Macron aslında kim? Emmanuel Macron'un yaşam öyküsüne bakılıp, Avrupa'daki pek çok basın organında yer aldığı gibi 'kukla' başkan tanımının arkasında ne yatıyor? Bunun için tarih sayfalarını çevirmek gerek. Zira Macron'un karanlık geçmişinde dünyanın en karanlık ailelerinden Rotschild, Rothschild hanedanının Fransa'daki adamı "Jacques Attali" gibi isimler en ön sırada yer alıyor.

24.10.2020 16:20 - Son Güncelleme: 24.10.2020 16:35
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a islam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi. Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa cumhurbaşkanının zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emmanuel Macron'la ilgili yaptığı açıklamaların tamamı ise şu şekilde:

"Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol... İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada 1 yıl sonra seçim var. 1 yıl sonra akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Peki Macron'un gerçek derdi nedir? Emmanuel Macron aslında kim? Pek çok kez 'başarısız, yeteneksiz ve itibarsız' olarak nitelendirilen bu adamın asıl gücü ne?

Başkan Erdoğan'dan İslam'a saldıran Macron'a çok sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Macron 39 yaşında yüzde 66 oy alarak Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Okuduğu okul, çalıştığı kurumlar, patronlarının bağlantıları, eşinin bağlantıları çok açık ve ürpertici. Ve Macron'u iktidara taşıyan güç ve isimlerin bağlantıları daha da ilginç.

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