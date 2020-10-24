Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aslında kim? 'Kukla' başkan Macron'un arkasındaki Rothschild gölgesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emmanuel Macron'la ilgili yaptığı açıklamaların tamamı ise şu şekilde:

"Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol... İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada 1 yıl sonra seçim var. 1 yıl sonra akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın."