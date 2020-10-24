21 Ekim tarihinde Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelerek ablası Merve Aslan'ı 4 kurşunla öldüren ve daha sonra yakalanan Mustafa Aslan'ın ablasını öldürmesi için azmettiren kişinin Merve Aslan'ın eski sevgilisi Orhan Vatansever (35) olduğu ortaya çıktı.











Daha önce de 2 kez sevgilisi Merve Aslan'ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever'in, ayrıldığı sevgilisi Merve Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıktı.

