Melek Aslan'ın katilini WhatsApp mesajları ortaya çıkardı!

"ONUNLA EVLENMEM"

Orhan'a, 'Melek'i getirmesine getireceğim. Yalvara yakara ağlayacağım ama Melek'i getireceğim ama sen de gelip ablamla evleneceksin' diye yazdım. Orhan bana, 'Sen olsan böyle biriyle evlenir misin? Doğru yolda değil' deyince ona ablamın böyle bir insan olmadığını ama ablamın eskiye döneceğini, ablamla evlenmesini söyledim. Bana, 'Söz veremiyorum. Sen Melek'i getir, sonrasında düşünürüz' dedi.

APARTIN ADRESİNİ VERDİ

Orhan, Melek'in kaldığı apartın adresini atıp, 'Buradayım. Çay ocağındayım' deyince verdiği adres gittim ancak o yoktu. Bana mesaj atıp, 'Polis beni aldı. Uzaklaştırma kararım olduğu için karakoldayım. 1 saate işim biter. Orada bekleyin. Ben gelene kadar Melek gelir' diye yazdı.

"AĞLAYARAK SARILDIM"

Ablam Melek'i kaldığı apartdan çıktığını gördüm. Yanına gidip sarıldım. Korkmamasını söyledim. Melek de bana, 'Korkmuyorum' dedi. Yürümeye başladık. Ben de ağlayarak, 'Neden eve gelmiyorsun. Kiminle birliktesin sormuyorum sana. Her şeyin üstüne bir sünger çekelim. Belki suçlusun, belki haklısın. İstersen Adıyaman'a gidelim, istemesen başka bir şehirde yaşayalım. Onu da seçmiyorsan birlikte Diyarbakır'da kalalım. Ev tutalım birlikte yaşayalım' dedim. Melek bana, 'Hayır gelmeyeceğim' dedi. Olayın olduğu yerde oturduk. Ben yine ağlamaya başladım. 'Sen burada rahat ediyorsun da biz evde rahat etmiyoruz. Annem 3 yıldır evde ağlıyor. Zaten bizim şerefimiz, haysiyetimiz var. Bunu lekelemeye hakkın yok' dedim.

"KENDİMİ BOŞLUKTA HİSSETTİM"

Ablamın buradaki bana konuşmaları sırasında kendimi bir boşlukta hissettim. Ellerim titremeye başladı. Şoka girdim yol tarafına baktığım zaman iki polisin bize doğru yaklaştığını gördüm.

ORHAN'IN MESAJLARI PSİKOLOJİMİ BOZDU

Polisler yaklaştıkça telaşlandım. Melek'in teklifimi kabul etmemesi, bana ısrarla hakaret etmesi, Orhan'ın attığı mesajları, iki yıldır eve gelmemesi nedeniyle bir anda şoka girdim. Ayağa kalktım. Ceketimin sol cebinde bulunan silahı çıkarttım. Silahı yere atacakken elim tetiğe çarptı. Silah kaç el patladı hatırlamıyorum. Ablama taraf bakmadım, hedef almadım. Gözüm yaklaşan polislerdeydi. Elim tetiğe bastığı için silah ateş aldı. Silahı hemen yere atıp gelen polislere teslim oldum

"ÖLDÜRME VE YARALAMA NİYETİM YOKTU"

Ablamın vurulup vurulmadığına daha sonra hiç bakmadım. Ablamı yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Polisler beni yakaladı. Yaşanan olaylardan dolayı çok pişmanım. Bu olay kazayla oldu. Ben ablamı Diyarbakır'dan alıp memleketimize veya daha rahat edebileceği bir yere götürmek istemiştim. Orhan isimli şahısla yaptığım yazışmalar telefonumda kayıtlıdır. Yaşanan her şey, Orhan Vatansever'in bana attığı mesajlar psikolojimin bozulmasına sebep olmuştur. Orhan'ın benden başka ailemden ablalarıma da mesaj attığını sonradan öğrendim.



BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU "SAÇININ BİR TELİNİ DÜNYAYA DEĞİŞMEM"

Melek'in babası Hasan Aslan (56) cinayeti işleyen oğlundan şikâyetçi oldu. Ailenin bir yakını, "Babasıyla konuştum. Oğlu için, 'Şikâyetçiyim ondan. Kızımın bir saçının telini dünyaya değişmem. Hiçbir neden hiçbir suç kızımın ölmesi öldürülmesi için sebep olmaz. Kendi başına gitmiş. Bana haber vermedi. Kimse kendine git demedi. Madem gittin. Niçin öldürdün. Ben giderdim. Yalvarıp kızımı eve getirirdim. İnsan olan ablasını öldürür mü? Hapislerde çürüsün. Ben şikâyetçiyim." dediğini söyledi.

ADI GİBİ MELEKTİ

Aslan ailesinin yakın akrabası Hüseyin K. ise, "Adı gibi melek gibi kızdı. Köyde güler yüzü ve yardım severliğiyle bilirdik. Çok saf ve temiz kalpli biriydi. Kalbinde kötülük olmayan, herkese inanan güvenen biriydi. Mustafa da öyle mazlum bir çocuktu." dedi.



SESSİZ SEDASIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülen Melek Aslan'ın cansız bedenine savcı önce Covid-19 testi yaptırdı. Testin nefatif çıkması üzerine cenaze geç saatlerde baba Hasan Aslan ve 3 kardeşine teslim edildi. Özel bir ambulansla gece 03.00'te Kahta'ya götürülen cenaze aile ve akrabalarından yer aldığı yaklaşık 40 kişi tarafından araç farları ve el fenerleriyle aydınlatılan alanda kılınan cenaze namazından sonra Musa Peygamber Mezarlığı'na defnedildi. Katil zanlısı Mustafa Aslan tutuklanırken, Orhan Vatansever'in ise cinayetin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle arandığı bildirildi.

Öte yandan Orhan Vatansever'in yakalanıp ceza alması için twitter'da bir başlık açıldı. Yüzlerce kişi, #orhanvatansevertutuklansin başlığı altında tepkisini dile getirdi.