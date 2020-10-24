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    • 24.10.2020 18:27
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    A Haber'e konuştu: 'nin gücü bizim gücümüzdür

    Azerbaycan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Hacıyev, çatışmalarda şu ana kadar 64 Azerbaycanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. gibi uluslararası örgütlerin Ermenistan ile yaşanan gerilimde Azerbaycan’a çifte standart uyguladığını belirtti. 'lı teröristlerin Ermenistan saflarında olduğunu söyleyen Hacıyev kardeş ve Başkan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

    Azerbaycan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken A Haber ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

    TOPLAM CAN KAYBIMIZ 64
    Ermenistan'ın sivilleri öldürerek Azerbaycan'ın kentlerine saldırdığını belirten Hacıyev, bugün iki çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 64 can kaybı yaşadıklarını söyleyen Hikmet Hacıyev, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu duyurdu.

    30 YILDIR ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR
    30 yıldır çifte standartlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Hacıyev, Hocalı Katliamı'nı bu konuda örnek verdi. Uluslararası hukukun barbarca bozulmasına rağmen 'nin konuya ilişkin herhangi bir yaptırımda bulunmadığını da sözlerine ekledi.

    PKK TAKTİKLERİYLE BİZE SALDIRDILAR
    Ağustos sonunda Ermenistan'ın Irak'takı 'lı teröristlerle temasta bulunduğu açıklayan Hacıyev, Ermenistan'ın PKK'nın taktiklerini kullandığı da belirtti. Ayrıca PKK'lı teröristlerin Ermenistan ordusuna katılıp Azerbaycan'a karşı savaştığını da ifade eden Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin ön cephelere sürüldüğünü söyledi.

    ERMENİSTAN SİVİL UÇAKLARLA SİLAH TAŞIYOR
    Hacıyev açıklamalarının devamında Ermenistan'ın sivil uçakların içine silah yükleyip bunları ülkeye soktuğunu da açıkladı.

    ABD'DEKİ MÜZAKERELERDEN ÜMİTLİYİZ
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, her zaman müzakareye açık olduklarını da belirtti. ABD'de gerçekleşecek müzakerelerin çatışmalar noktasında kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Hacıyev, problemlerin kökünden halledilmesi gerektiğini belirtti.

    'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR
    Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a Azerbaycan'ın yanında durdukları için teşekkür eden Hacıyev, "Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev A Haber'e konuştu: Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür