Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    , “İti kovan” adı verilen kamikaze İHA üretimine başladı

    , kamikaze İHA üretimine başladı. “İti kovan” adı verilen insansız hava araçlarının kamikaze dalışı yapacağı açıklandı.

    Azerbaycan İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde olmak üzere toplam 21 köy ve 1 kasabanın işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ele geçirilen yerleşim birimi sayısının 125'e ulaştığını anlattı.

    Azeri ordusunun Ermenistan'ın 543. Alayı'nı hedef aldığı ve operasyon sonrası alay komutanının yaralandığı, yardımcısının da öldürüldüğü anlaşıldı. Alayın 1. Tabur Komutanı'nın savaşa girmeyi reddettiği öğrenildi. Bu arada 'dan yardım isteyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, umduğunu bulamadı.


    Kendisi, "Aranızda çözün, NATO taraf olmayacak" sözleriyle uğurlandı. Öte yandan , yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başladı.





    Gence'deki saldırıda, enkaz altından yaralı kurtarılan Aysu ve Gülçin Ağayeva adlı kız kardeşler "O geceyi ölene kadar unutmayacağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Azerbaycan, “İti kovan” adı verilen kamikaze İHA üretimine başladı