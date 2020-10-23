Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde olmak üzere toplam 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Ele geçirilen yerleşim birimi sayısının 125'e ulaştığını anlattı.
Azeri ordusunun Ermenistan'ın 543. Alayı'nı hedef aldığı ve operasyon sonrası alay komutanının yaralandığı, yardımcısının da öldürüldüğü anlaşıldı. Alayın 1. Tabur Komutanı'nın savaşa girmeyi reddettiği öğrenildi. Bu arada NATO'dan yardım isteyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, umduğunu bulamadı.
Kendisi, "Aranızda çözün, NATO taraf olmayacak" sözleriyle uğurlandı. Öte yandan Azerbaycan, yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başladı.
Gence'deki saldırıda, enkaz altından yaralı kurtarılan Aysu ve Gülçin Ağayeva adlı kız kardeşler "O geceyi ölene kadar unutmayacağız" dedi.