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    • 23.10.2020 12:58
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    Sultanahmet ve Ayasofya'da dronelar havalandı! Tek tek tespit edildi

    'da son dönemde artan vaka sayıları sonrası yapılan denetimler sıklaştırıldı. Ayasofya Camii önünde drone uçuran polis ekipleri, maskesini doğru takmayan vatandaşları tespit ederek tek tek uyarılarda bulundu.

    Sultanahmet ve Ayasofya'da dronelar havalandı

    Ayasofya Camii önünde polis ekipleri, drone destekli korona virüsü denetimi yaptı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar, drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. Uyarıların ardından camiye giden ve meydanda dolaşanlar maskelerini düzelterek yollarına devam etti.



    Korona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde drone destekli bir denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerince yapılan denetimde maske takmayanlar uyarıldı.

    Polis ekipleri karadan, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de havadan vatandaşların maske ve mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol ederken, drone'la Türkçe ve İngilizce uyarılar yapıldı. Maskesini doğru şekilde takmayan vatandaşlar drone yardımıyla tespit edilerek uyarılarda bulunuldu. Uyarıların ardından camiye giden ve meydanda dolaşanlar maskelerini düzelterek yollarına devam etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Sultanahmet ve Ayasofya'da dronelar havalandı! Tek tek tespit edildi