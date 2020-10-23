Sultanahmet ve Ayasofya'da dronelar havalandı! Tek tek tespit edildi





Korona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii önünde drone destekli bir denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Turizm Şube ekiplerince yapılan denetimde maske takmayanlar uyarıldı.