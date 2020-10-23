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    • 23.10.2020 13:09
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    'da önündeki eyleme bir kişi daha katıldı

    'da annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önünde devam eden ve 417. gününde olan eyleme bir anne daha katıldı.

    AA
    HDP önündeki eylemde sayı artıyor

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 417'nci gününde sürüyor.

    KARDEŞİ İÇİN EYLEME KATILDI
    'dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Özal Aymaz için 'tan Diyarbakır'a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dahil oldu. Aymaz, ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuştuğunu televizyonda görünce, kardeşi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini belirtti.

    6 YILDIR KARDEŞİNDEN HABER ALAMIYOR
    Kardeşinin İstanbul'da nakliye işinde çalıştığını, 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Aymaz, yıllardır kardeşinden haber alamadıklarını aktardı.

    Aymaz, anne ve babasının hasta olması nedeniyle oturma eylemine katılamadığını dile getirerek, "Kardeşimin dönmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

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