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    • 23.10.2020 10:33
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    Son dakika: Sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberi... : Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan bölgesinde 1, bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 /’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

    Saldırı girişimindeki teröristler artık yok!
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi!