5. sınıflara kaç gün okul olacak? MEB yüz yüze eğitim 5. sınıflar günde kaç saat ders yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği üzere 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.

5. SINIFLARA KAÇ GÜN OKUL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak." denildi.