5. sınıflara kaç gün okul olacak? MEB yüz yüze eğitim 5. sınıflar günde kaç saat ders yapacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Bilindiği üzere 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu.
5. SINIFLARA KAÇ GÜN OKUL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak." denildi.
5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Başkan Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.
OKUL KANTİNLERİNİN 19 EKİM'DEN İTİBAREN AÇILMASINA KARAR VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinler 19 Ekim'den itibaren açılacak.
Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.
Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."
5-8 VE 9-12. SINIF DÜZEYLERİNDE ETKİLEŞİMLİ KİTAPLAR YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde yardımcı olmak amacıyla etkileşimli kitap (e-kitap) formatında erişime açıldı.