Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu zamanlarda koronavirüs vaka sayılarının iki binin üzerine çıktığı görülüyor. Yaşadığı illerdeki vaka sayılarını ve risk oranını 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından takip eden vatandaşlar aynı zamanda Kasım ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtına odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün İstanbul'daki vaka artışıyla ilgili yaptığı açıklamayla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakların geri gelip gelmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer almaya başladı.
KASIM AYINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı." ifadelerini kullanmıştı. Konu hakkında resmi makamlardan açıklama gelirse anlık olarak takvim.com.tr'de yer alacaktır.
İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA, ANKARA'NIN 5 KATINA ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının İstanbul'daki seyri masaya yatırıldı.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, paylaşımında, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599, aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
"MÜCADELEYE DESTEK VERİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak. Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS SALGINI TÜM ÜLKEDE YENİDEN TIRMANIŞA GEÇMİŞ DURUMDADIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır." dedi.
Salgınla mücadelede Bursa ve çevre illerdeki durumla ilgili toplantılar yapmak üzere kente gelen Koca, Heykel semtindeki tarihi Valilik Binası'nda Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
Koca, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa'da bulunmasının birçok sebebi olduğunu, bunlardan en önemlisinin Kovid-19'a karşı yürüttükleri mücadeleye Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Çanakkale sakinlerinden, şimdiye kadar olduğundan daha büyük bir destek talebinde bulunmak olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, halkın da tedbirlere uymak için göstermesini beklediklerini belirten Koca, "Salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Biliyoruz ki böyle bir mücadele, sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz." dedi.
Koca, çalışma toplantıları düzenledikleri her yerde salgına karşı verilen mücadelede gelinen noktayı, hastanelerin durumunu, alınacak ek tedbirleri ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini aktardı.
Bursa'daki çalışmalarına, Vali Yakup Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladıklarını ifade eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa, Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri önemini daha artırıyor. Burada kazanacağımız başarı, Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ziyaretlerimize yoğun bir program sığdırdık. Bu açıklamanın ardından Bursa Şehir Hastanemizi ziyaret edeceğim. Daha sonra Bursa'dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız."
"SALGINA KARŞI VERİLEN MÜCADELE BÜTÜN HAYATI KORUMA MÜCADELESİDİR"
Bakan Koca, toplantılar tamamladıktan sonra söz konusu illerin sakinlerine yönelik açıklamalarının olacağını duyurdu.
Ülkenin bir noktasındaki riskin aslında yurdun her noktasını ilgilendirdiğini bilen ve son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar için de gerekli bilgileri paylaşacaklarını anlatan Koca, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki virüsün yayılması sadece daha fazla sayıda insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Sayın Vali ile görüşmemde ifade ettiğim gibi Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum."
BİLİM KURULU, İSTANBUL'DA TOPLANACAK
Fahrettin Koca, Bursa'dan 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istediğini belirtti.
İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştığına değinen Koca, şunları kaydetti:
"İstanbulluları kurallara, gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bugün denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak için gösterelim."