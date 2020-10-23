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    • 23.10.2020 17:15
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    ’nün kadın yapılanmasının hücre evinde binlerce TL ve çıktı

    ’de terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında bölge sorumluları olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda binlerce TL ve ele geçirildi.

    İHA
    Hücre evinde binlerce TL ve döviz çıktı!

    bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü üyesi olma suçundan aranan şahısları tespit etti. Örgütün hücre evinde saklandıkları ve kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ terör örgütünün kadın yapılanmasında yönelik düzenlenen operasyonda bölge sorumlusu olduğu öğrenilen 2 şüpheli, ihraç edilen 1 öğretmen ve örgütün yurdunda müdürlük yapan 1 şahıs olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Hücre evinden binlerce TL ve döviz çıktı
    Firari olarak aranan ve örgütün hücre evinde yakalan şahısların saklandıkları evde çıkanlar ise hayret oluşturdu. evde yapılan aramalarda bir çok dijital materyalin yanı sıra 500 Euro, 355 dolar ve 12 bin 960 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. 1 şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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