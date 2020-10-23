SON DAKİKA: 2021 bütçesinde dikkat çeken tasarruf tedbiri: Taşınmaz satışları 3 yılda 9,9 milyar lira gelir getirecek





3 MİLYAR 545 MİLYON 339 BİN LİRA GELİR

2023'te ise 1 milyar 195 milyon 757 bin lira lojman, 1 milyar 1 milyon 296 bin lira arsa, 676 milyon 873 bin lira diğer taşınmaz, 667 milyon 91 bin lira arazi, 3 milyon 74 bin lira sosyal tesis ve 1 milyon 248 bin lira diğer bina satışlarından gelmek üzere toplam 3 milyar 545 milyon 339 bin lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Böylece, gelecek 3 yılda taşınmaz satışlarından 9 milyar 925 milyon 841 bin lira gelir bekleniyor.









2021, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen taşınmaz satış gelirleri şöyle: