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    • Ekonomi
    • 20.10.2020 23:56
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    • 20.10.2020 23:56
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    ? 21 Ekim taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

    Kredi faiz oranlarındaki son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi ve böylece en düşük kredi veren banka değişti. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank kredi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Bankaların güncellediği güncel kredi faiz oranlarını haberimizde sizin için derledik. İşte 21 Ekim taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

    Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

    En düşük kredi veren banka, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankalardan kredi çekerek ev ya da araba almak veyahut ihtiyaç kredisi çekerek çeşitli maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank kredi faiz oranları çok araştırılanlar arasındaki yer alıyor. İşte bankalarda son durum

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.34

    Taşıt kredisi: 1.3

    Konut kredisi: 1.29

    HALKBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.31

    Taşıt kredisi: 1.30

    Konut kredisi: 0.99

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

    Taşıt kredisi: 1.65

    Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

    TEB FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.24

    Taşıt kredisi: 1.3

    Konut kredisi: 1.34

    AKBANK

    Direkt kredi: 1.81

    İhtiyaç kredisi: 1.75

    Konut kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.37

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.19

    Konut kredisi: 1.58

    Taşıt kredisi: 1.61

    GARANTİ BBVA

    İhtiyaç kredisi 1.39

    Konut kredisi: 1.31

    Taşıt kredisi: 1.47

    DENİZBANK

    Konut kredisi: 1.34

    Taşıt kredisi: 1.36

    İhtiyaç kredisi: 1.87

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.30

    Taşıt kredisi: 1.30

    Ev kredisi: 1.25
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    Haberler Ekonomi Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim taşıt-konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...