En düşük kredi veren banka, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankalardan kredi çekerek ev ya da araba almak veyahut ihtiyaç kredisi çekerek çeşitli maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler güncel kredi faiz oranlarını öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finansbank, TEB, Akbank, Garanti BBVA, Denizbank kredi faiz oranları çok araştırılanlar arasındaki yer alıyor. İşte bankalarda son durum

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29