Sınıflandırılmış yükümlü anlamı ne? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü anlamı nedir? E-Devlet sayfasında askerlik yerlerini kontrol edenlerin karşısına sınıflandırılmış yükümlü ibaresi geliyor. Vatandaşlar da bu ifadenin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek, anlamı nedir?

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.