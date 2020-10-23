Sınıflandırılmış yükümlü anlamı ne? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü anlamı nedir? E-Devlet sayfasında askerlik yerlerini kontrol edenlerin karşısına sınıflandırılmış yükümlü ibaresi geliyor. Vatandaşlar da bu ifadenin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek, anlamı nedir?
SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?
Sınıflandırılmış yükümlü, asker altına alınacak adayın sevk edileceği sınıfın ve birliğin belli olduğunu göstermektedir. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama için bakıldığında Sınıflandırılmış Yükümlü ibaresi ile karşılaşan adayların, askerlik yerlerinin açıklanma tarihinde hangi sınıf ve birliğe teslim olacağı yazacaktır.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2020
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020
* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020
SEVK EVRAKI NASIL ALINIR?
Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.
Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.