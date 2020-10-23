



HIZLI VE GÜVENİLİR

PCR testi istenen yolcular ilk olarak yurtdışına çıkışlarını kanıtlayan belgelerle birlikte terminaldeki merkeze başvuru yapıp sıra numarası alıyor. Kayıtları yapılan yolcular daha sonra kabinlere yönlendirilerek boğaz ve burunda sürüntü örnekleri veriyor. Daha kısa sürede hızlı ve güvenilir hizmet vermek için aynı bölgedeki oluşturulan laboratuvarlarda incelenen örneklerin sonuçları ise 3 ile 6 saat içinde yolculara ulaştırılıyor.Günlük 5 bin test kapasitesine sahip merkezde bir günde ortalama bin 500 ile 2 bin yolcuya hizmet veriliyor.Yolcular, 250 TL'ye yaptırdıkları testlerin sonuçlarını İngilizce ve Türkçe olarak sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabildiği gibi e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebiliyor.