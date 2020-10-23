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    • 23.10.2020 12:09
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    aldığı araç hasarlı çıktı! Bayiden aldığı cevap çileden çıkardı!

    ’da ’in bir otomobil bayisinden eşi için aldığı araç hasar kayıtlı çıktı. Bayiye durumu anlatmak için giden Özdemir, olumsuz cevap alınca sinir krizi geçirdi. Aracı dökerek yakmaya kalkışan Özdemir’i çevredeki vatandaşlar güçlükle ikna ederek elindeki benzin bidonunu aldı.

    Çorum'da Hamza Özdemir (52), hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki benzin bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.

    Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi.

    ARACI YAKMAYA KALKTI
    Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü. Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı yakmak istedi.

    Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı.

    İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin "Ne gerekiyorsa yaparız" sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.
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    Haberler Güncel İkinci el aldığı araç hasarlı çıktı! Bayiden aldığı cevap çileden çıkardı!