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    • 23.10.2020 12:19
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    ? , çalışıyor mu, neden kapalı, ne zaman açılacak?

    Hafta sonu yaklaşırken vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başlandı. Peki , çalışıyor mu, neden kapalı, ne zaman açılacak? Resmi işlemlerini halletmek isteyen milyonlarca vatandaş hafta içi çalıştığı için işlemlerini hafta sonu halletmek istiyor. Corona virüsle mücadele kapsamında pek çok yerde olduğu gibi noter çalışma günleri ve saatlerinde de değişiklik yapıldı. Peki noterler hafta sonu açık oluyor mu, ler çalışıyor mu? İşte merak edilenler..

    takvim.com.tr
    24 - 25 Ekim 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi yayımlandı mı? Hafta sonu noterler açık mı, çalışıyor mu, neden kapalı, ne zaman açılacak?

    Alım satım işlemleri gibi daha pek çok durum için noterlere giden vatandaşlar işlemlerini hallediyor. Bu noktada hafta sonu nöbetçi noterler oldukça yoğun oluyordu. Pandemi nedeniyle nöbetçi noterler kaldırılmıştı, peki şimdi yeniden hizmete açıldı mı? Arama motorları üzerinden binlerce vatandaşın merakla araştırdığı 24 - 25 Ekim 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi yayımlandı mı? Hafta sonu noterler açık mı, çalışıyor mu, neden kapalı, ne zaman açılacak? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

    Noter çalışma saatleri 2020 yılına göre sabah saat 09.00 ile akşam saat 17.00 arasıdır. Öğle arası bir saat yemek molası verilmektedir. Bu saatler 13.00 ya da 13.30 olabilmektedir. Yoğunluğa göre çalışma saatlerinde değişiklikler olabilir.

    10-11 EKİM NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?

    Noterler bu hafta sonu kapalı olacak. Türkiye Noterler Birliği resmi internet sitesinde nöbetçi noterlerle ilgili şu duyuru yer alıyor:

    "Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir.

    Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur.

    Bilgilerinize sunarız."

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
    Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
    Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
    Kira sözleşmesi,
    Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
    Taksim ve ifraz sözleşmesi,
    Evlat edinme sözleşmesi,

    Temlik,Taahhütname,
    Kefaletname,
    Vasiyetname,
    Vakıf senedi,
    Aile vakfı senedi,
    Tanıma senedi,
    Muvafakatname,
    Sulhname,
    Yeddiemin senedi,
    Rehin senedi,
    Borç senedi,
    Fesihname,
    İbraname,
    Beyanname,
    Şahadetname,
    Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
    İfade tutanağı,
    Tespit tutanağı,
    Vekaletname,
    Defter onaylanması,
    Çevirme,
    Örnek çıkartma,
    İmza sirküleri,
    Protesto işleri,
    İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
    Tescil
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    Haberler Güncel 24 - 25 Ekim 2020 Cumartesi Pazar nöbetçi noter listesi yayımlandı mı? Hafta sonu noterler açık mı, çalışıyor mu, neden kapalı, ne zaman açılacak?