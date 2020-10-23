'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLATIYOR, VİRÜSTEN KORUMUYOR'

Bez ya da nano adıyla piyasaya sürülen maskelerin aksesuar olarak kullanılabileceğinin altını çizen Mürsel Yalbuzdağ, "Aksesuar olarak ya da güzel görünüyor diye takılan bez maskeler var. Bu maskelerin kumaşlarındaki virüs geçirgenliği ile ilgili yeterli bir araştırma yok. Siyah renkli nano maske var. Bunu kullandığınızda ise belki psikolojik olarak rahatlarsınız. Dışarıda baktığımızda çok fazla kullanıldığını görüyoruz ama virüsü tutma özelliği yok. Arasında bir sünger var. Bunun tıbbi amaçlı değil aksesuar olarak kullanılması hatta yasaklanması gerekiyor. Bir de bakteriyel özellikleri garantilenmiş ama virüs ile ilgili araştırmaları yapılmamış bez maskeler var. Bunlara da dikkat etmek, mutlaka filtreli maske kullanmak gerek. Virüs geçirmediği iddiasıyla piyasaya sürülen maskeler ile ilgili de araştırmalar sürüyor. Bunlarla ilgili de yeterli teknik ya da bilimsel veri sağlanması, laboratuvar ortamında incelemeler yapılması gerekiyor. Teknoloji hızla ilerliyor. Muhakkak ki olabilir bunlar. Hayatı kolaylaştıracak bütün buluşlar önemlidir" diye konuştu.