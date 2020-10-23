AK Parti, nafaka konusundaki düzenlemeyi raftan indirdi. Adalet Bakanlığı nafaka süresini 6 yılla kısıtlayan bir öneri getirdi. Alt sınır da 2 yıl olarak öngörüldü. Tartışmada, "Süre koymak doğru değil, bazı davalarda ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması gerekebilir. Takdir hâkimlere bırakılmalı" görüşü benimsendi.
Avukat Selin Nakıpoğlu: 45 yaşına gelmiş, 3-4 çocuk bakmış ve hiç çalışmamış bir kadın iş bulabilir mi? Nafaka almalı.
Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyelerinden Mesut Arabul: 25 bin erkek nafakasını ödeyemediği için hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur erkek sayısı 700 binin üzerinde.
Hukukçu Mesut Öcal: Süreli verilsin ancak miktar yüksek olsun...
ACUN'DAN ÇİFTE NAFAKA
Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'a iki kızı için aylık 75 bin TL, kendisi için de 75 bin TL ödüyor. Şeyma Subaşı'na 125 bin lira veriyor.
Cem Yılmaz da Ahu Yağtu'ya, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödüyor.
VAKKO'nun patronu Cem Hakko, Bettina Hakko'ya 17 milyon lira ödemişti.
İbrahim Kutluay, Demet Şener'e iki çocuğu için ayda 32 bin 500 lira nafaka ödüyor.
Sosyal medya;
Hiç bitmeyen borç nafaka
Bir gün evli kal, çocuğun olmasın, ömür boyu nafaka öde...
Öde öde bitmez... Bu böyle gitmez
Her ay başı, nafakanlar basıyor...
Aldığım maaşın yarısı nafakaya gidiyor.
Asalak gibi yaşamak istemiyorum... İş istiyorum...
Şirket kurmaya ne gerek var. Zenginle evlen-boşan...
Kadının adı yok, nafakası var...
Kadınlara var da erkeklere neden yok...
Avukat Selin Nakıpoğlu: 45 yaşına gelmiş, 3-4 çocuk bakmış ve hiç çalışmamış bir kadın iş bulabilir mi? Nafaka almalı.
Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyelerinden Mesut Arabul: 25 bin erkek nafakasını ödeyemediği için hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur erkek sayısı 700 binin üzerinde.
Hukukçu Mesut Öcal: Süreli verilsin ancak miktar yüksek olsun...
ACUN'DAN ÇİFTE NAFAKA
Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'a iki kızı için aylık 75 bin TL, kendisi için de 75 bin TL ödüyor. Şeyma Subaşı'na 125 bin lira veriyor.
Cem Yılmaz da Ahu Yağtu'ya, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka ödüyor.
VAKKO'nun patronu Cem Hakko, Bettina Hakko'ya 17 milyon lira ödemişti.
İbrahim Kutluay, Demet Şener'e iki çocuğu için ayda 32 bin 500 lira nafaka ödüyor.
Sosyal medya;
Hiç bitmeyen borç nafaka
Bir gün evli kal, çocuğun olmasın, ömür boyu nafaka öde...
Öde öde bitmez... Bu böyle gitmez
Her ay başı, nafakanlar basıyor...
Aldığım maaşın yarısı nafakaya gidiyor.
Asalak gibi yaşamak istemiyorum... İş istiyorum...
Şirket kurmaya ne gerek var. Zenginle evlen-boşan...
Kadının adı yok, nafakası var...
Kadınlara var da erkeklere neden yok...