9. sınıflar kaç saat ders yapacak? 9. sınıflara kaç gün okul var? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada kaç gün ve kaç saat ders yapacağı duyuruldu. Peki, 9. sınıflar kaç saat ders yapacak?

9. SINIFLARA KAÇ GÜN OKUL VAR?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak." denildi.