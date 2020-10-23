9. sınıflar kaç saat ders yapacak? 9. sınıflara kaç gün okul var? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak 5. ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada kaç gün ve kaç saat ders yapacağı duyuruldu. Peki, 9. sınıflar kaç saat ders yapacak?
9. SINIFLARA KAÇ GÜN OKUL VAR?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak." denildi.
TARİH VERİLMİŞTİ
Başkan Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.
5-8 VE 9-12. SINIF DÜZEYLERİNDE ETKİLEŞİMLİ KİTAPLAR YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5-7. sınıf beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları ve örnek sorular ile 9-12. sınıf tekrar testlerinden oluşan 15 kitaplık destek seti öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde yardımcı olmak amacıyla etkileşimli kitap (e-kitap) formatında erişime açıldı.