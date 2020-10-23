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    • 23.10.2020 17:56
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    'nün hücre evine baskın: Sözde kadın sorumlusu yakalandı

    'de, aralarında 'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu"nun da bulunduğu 4 zanlı, gizlendikleri hücre evinde yakalandı.

    AA
    FETÖ'nün il kadın sorumlusu yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Şubesi ekipleri, 'den aranan bazı şüphelilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine belirlenen bir eve baskın yaptı.

    Örgüt tarafından hücre evi olarak kullanılan ikamette, FETÖ'den aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlılardan A.Y'nin FETÖ'nün sözde "Denizli kadın bölge sorumlusu" olduğu belirtildi.

    Evdeki aramalarda 500 avro, 355 dolar ve 22 bin 960 lira bulundu, bazı dijital malzemelere de el konuldu.

    Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden A.Y, S.Y. ve G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. F.Ö. ise Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün hücre evine baskın: Sözde Denizli kadın sorumlusu yakalandı