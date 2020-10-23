29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri nelerdir? En güzel 29 Ekim şiirleri sözleri kısa uzun!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.