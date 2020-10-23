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    • 23.10.2020 15:31
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    'de yine bir şeyler peşinde! işlemlerini durdurdu

    Son dakika haberi... 'deki misyonları tüm işlemlerini askıya aldı. Büyükelçilik açıklamasında 'da yaşayan ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik saldırı ve kaçırma girişimi olabileceğine ilişkin güvenilir raporlar alındığı belirtildi. ABD vatandaşları uyarıldı.

    Büyükelçiliği internet sitesinde yer alan duyuruda, "Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar almıştır" ifadesi kullanıldı. vatandaşlarına, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edildi. "Kabalıktan kaçının, yabancıların uğrak yerlerinde tetikte olun" uyarısı yapıldı.



    ABD'nin 'deki Büyükelçilik ve Konsolosluk binalarında tüm ABD vatandaşı olan ve olmayanlara yönelik tüm hizmetleri de geçici olarak askıya alındı.

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    Haberler Güncel ABD'de yine bir şeyler peşinde! Vize işlemlerini durdurdu