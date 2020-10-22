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    • 22.10.2020 19:32
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    Dünya genelinde koronavirüs yenenlerin sayısı açıklandı: 'de 308.446 kişi sağlığına kavuştu

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı açıklandı. 'nin verileri dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

    Dünya genelinde Kovid-19'u yenenlerin sayısı açıklandı!

    Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 31 milyon 1473 kişi iyileşti.

    En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, 6 milyon 903 bin 365 kişi ile , 5 milyon 603 bin 138 kişi ile ABD, 4 milyon 756 bin 489 kişi ile , 1 milyon 107 bin 988 kişi ile ve 884 bin 895 kişi ile olarak sıralandı.



    TÜRKİYE'DE 308.446 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU
    'de de 21 Ekim itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 308 bin 446 kişi sağlığına kavuştu.

    'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 41,6 milyonu aşarken, 1 milyon 138 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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