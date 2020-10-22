"Ağlamaya başladım, montum çok kötü yırtılmıştı, polise bağırdım, 'Siz adam mısınız, kadına böyle davranılmaz, vurulmaz, mutlu musunuz yaptığınızdan' dedim, 'Evet' dedi gülerek." şeklinde konuşan Bayezit, polisin olanları videoya almak isteyen halasının telefonunu elinden alarak yere fırlattığını, halasının kafasına vurduğunu ve kolunu arkasından tutarak arabaya çarptığını aktardı.





"BURASI SENİN ÜLKEN DEĞİL, KURALLARI BİLEMEZSİN"



Bayezit, Daha önce bölgelerinde böyle olayların yaşanmadığını belirterek, "Bir ara kurallardan bahsederken, polislerden biri Sevim'e 'Burası senin ülken değil, kuralları bilemezsin' dedi." ifadesini kullandı.



O sırada olay yerine gelen abisinin "Kardeşimi ağlattınız, yaptığınızdan memnun musunuz?" dediğini polislerinse "Evet, bu bizim işimiz." şeklinde cevap verdiğini aktaran Bayezit, araçlarına tekrar binmeden önce yanlarına yabancı kökenli Fransız vatandaşı olduğunu tahmin ettikleri bir adam gelerek, tüm olaya şahit olduğunu ve olanları videoya çektiğini söylediğini anlattı.



Bayezit, çenesinde kanama, dirsek ile diz kapağında yara ve ağrı olduğunu, aradıkları avukatın yönlendirmesiyle hastaneden darp raporu alıp şikayette bulunduklarını ifade etti.



Emniyete gittiklerinde sıra olmamasına rağmen yaklaşık 2 saat bekletildiklerini dile getiren Bayezit, "Polisler, önce benim ittiğimi iddia ediyor. Ben polisi itmedim, sosyal mesafeyi korumak için kolumu uzatarak durdurdum. Şikayetten vazgeçirmek için aracımın arkasında yeni ehliyet alanların aracın arkasında bulundurduğu yazının olmadığı gibi başka meseleleri öne sürüyorlar. Bizi durdurduklarında kemerimiz bile takılı değildi, ama onun için ceza bile kesmediler ki biz suçumuzu kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.



"TÜRK TOPLUMUNDAN DESTEK BEKLİYORUZ"



Bayezit, işletme okuduğunu ve 3 yıl önce bitirme tezinin parçası olarak hastanelerdeki çocuklara ve bakım evindeki yaşlılara yardım eden "Kararlı Kalpler" (Coeurs Determines) adında bir dernek kurduğunu aktardı.



Çocuklara tekerlekli sandalyeler ulaştırdığını, Noel zamanında hediyeler aldığını, onlarla vakit geçirdiğini, yaşlılara hediyeler götürdüğünü anlatan Bayezit, Fransa'da her zaman toplum yararı için çalıştığını dile getirdi.



Genç kız, "Bu olayda haklı olduğumuz halde sonuç bulamıyoruz. Türk toplumundan, kardeşlerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve Büyükelçimiz birçok kez bizim gibi gurbetçilerin sesini duydu, bizim de sesimizi duymalarını istiyoruz." diye konuştu.



UBER ŞOFÖRÜ OLAYI KAYDETTİ

Polis merkezinden yetkililer, olayın soruşturulduğunu ve konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunamayacaklarını belirtti.



Yaşananların bir kısmını cep telefonuyla kaydeden ve güvenlik gerekçesiyle soyadının paylaşılmasını istemeyen Uber sürücüsü Zohir de yaptığı açıklamada, müşterisini beklerken polislerin genç kızlara bağırmasına şahit olduğunu söyledi.



Olayın şiddetleneceğini düşünemediğinden önce video kaydı almadığını ifade eden Zohir, "Polisin itelediği anne yere düştü. Kızlar da polise 'Buna hakkınız yok, niye itiyorsunuz' dedi. Bir polis, annesini kaldırmaya çalışan kızı montundan tutarak kaldırdı, elbisesini yırttı. Annesini de arabanın arkasına sürükledi." dedi.



Zohir, olay yerine gelen babanın kendilerini maske konusunda uyardığı polisin, adamı "Sen bu ülkenin vatandaşı değilsin, buranın kurallarını bilemezsin. Fransızca konuşmayı bilmiyorsun." şeklinde azarladığını aktardı.



Olayın alevlenmesiyle cep telefonuyla kayıt almaya başladığını dile getiren Zohir, polisin orantısız güç kullandığının altını çizdi.