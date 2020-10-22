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    • 23.10.2020 06:14
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    SON DAKİKA: Türkiye ve dışişleri yetkilileri 'da ile 'yi görüştü

    Son dakika haberine göre, Türkiye Sedat Önal ile Devlet Başkanı 'in ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ve meselesini görüştü.

    AA
    Türkiye ve Rusya arasında kritik temas

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bogdanov ve Önal başkent 'da bir araya geldi.

    meselesinin ele alındığı görüşmede, Libyalılar arasında siyasi, askeri ve ekonomi alanındaki müzakerelerde ilerleme olduğu ifade edildi.

    Libyalılar arasındaki diyaloğun, Berlin Konferansı'nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () 2510 sayılı kararlarına dayalı olmasının önemi vurgulandı.

    konusunun da ele alındığı görüşmede, meselenin BMGK'nin 2254 sayılı kararları çerçevesinde çözümü noktasında Rusya ve Türkiye'nin "Astana süreci" kapsamındaki koordineli çabalarının önemine işaret edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye ve Rusya dışişleri yetkilileri Moskova'da Libya ile Suriye'yi görüştü