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    • 22.10.2020 16:51
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    SON DAKİKA: babası tarafından canice katledilmişti! Mahkemenin kararı belli oldu

    Son dakika haberi... 'nın Çubuk ilçesinde kızı 'ı (17) internette uygunsuz videodaki kadına benzeterek öldüren (51) ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

    DHA

    , 6 Şubat günü dershane çıkışında aracıyla aldığı kızı 'ı, Çubuk Kargın Mahallesi'nde tabancayla vurarak öldürdü. Polisi arayarak teslim olan baba, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

    Baba Yıldız hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış cezası talebiyle Ankara 33'üncü 'nde dava açıldı.

    Yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda sanık Harun Yıldız'ın kızı olduğunu iddia ettiği görüntülerdeki kişinin Şeyma Yıldız olmadığı belirtildi. Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Harun Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Şeyma Yıldız babası tarafından canice katledilmişti! Mahkemenin kararı belli oldu