Ankara'nın Çubuk ilçesinde internette uygunsuz görüntüleri olduğunu iddia ederek kızı Şeyma Yıldız'ı (17) öldüren Harun Yıldız'ın (51) yargılandığı davada, savcı, tutuklu sanık babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Kızı öldürülen anne Emine Yıldız'ın eşinden şikayetçi olmadığını söylediği duruşmada sanık baba, "Bana ne ceza verecekseniz umurumda değil.Ben zaten kızımın ölümüyle ilgili acı içindeyim istediniz cezayı verin" ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise, talebin reddedilerek sanığın indirimsiz şekilde cezalandırılmasını istedi.