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    • 22.10.2020 08:48
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    SON DAKİKA: sonuçları açıklandı! 2020 KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı

    Son dakika haberine göre, 2020- lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. PSS Lisans sonuçları sonuç açıklama sisteminde erişime açıldı. Adaylar "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

    KPSS sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca düzenlenen 2020- lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

    2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

    "2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."



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    Haberler Güncel SON DAKİKA: KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2020 KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı