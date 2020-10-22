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    • 22.10.2020 08:33
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    Son dakika: Gaziantep'te ceylan derisine yazılmış ele geçirildi: Değeri 1 milyon dolar!

    Son dakika haberine göre, Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda 'nin kentinde müzenin yağmalanmasıyla 'ye getirildiği belirlenen ve 1 milyon dolara satılmak istenen ceylan derisine İbranice el yazısıyla işlenmiş ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    Değeri 1 milyon dolar! Gaziantep'te ele geçirildi

    Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'te bir müzenin yağmalanmasının ardından 'ye getirilen 'in satılmak istendiği bilgisine ulaştı. İstihbarat çalışmasının ardından İncil'i satmak isteyen kişileri saptayan polis, savcılık kararıyla operasyon düzenledi.




    1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan baskında; Hazreti Meryem döneminden kaldığı, İbranice dilinde ceylan derisine el yazısıyla işlendiği ve 1 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen İncil ele geçirildi.




    3 KİŞİNİN EMNİYETTE SORGULANMASINA BAŞLANDI
    El konulan İncil, Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonda gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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