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    • 22.10.2020 09:44
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    Son dakika: 'da operasyonunda 26 kilogram eroin ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Kağıthane'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 26 kilogram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    AA
    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    Kağıthane'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 26 kilogram eroin ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B.S'nin doğu illeri üzerinden getirdiği yu, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi.

    Bir süre fiziki takip gerçekleştiren ekipler, şüphelinin Kağıthane'deki evine operasyon düzenledi.

    Evde yapılan aramada, bir valizin içerisinde 26 kilo eroin ele geçirilirken şüpheli M.B.S. gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram eroin ele geçirildi