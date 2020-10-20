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    • 20.10.2020 13:29
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    İstanbul merkezli 4 ilde zehir tacirlerine darbe! Çok sayıda gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre İstanbul merkezli olarak yürütülen larda İstanbul, Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul merkezli 4 ilde zehir tacirlerine darbe

    İstanbul merkezli üç ilde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu unda 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 472 gram esrar ile yaklaşık 75 bin lira para ele geçirildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri Beyoğlu merkezli Şişli, Fatih ve Küçükçekmece ilçeleri ile birlikte Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 472 gram esrar, 1 adet tabanca, 47 adet fişek 3654 dolar, 205 euro, 100 frank, 60 pound ve 74 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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