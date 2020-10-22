Son dakika haberleri FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde kritik bir role sahip olduğu açığa çıkan eski Başyaver Ali Yazıcı ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı başyaveri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikasta yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle müebbet hapis alan eski Başyaver Ali Yazıcı'nın Erdoğan'ın başdanışmanını tehdit ettiği ortaya çıktı. İşte kritik davadan şoke eden ayrıntılar;
GAZETECİLERE "GÜLMEYE DEVAM EDİN" BAŞDANIŞMANA "SENİ VURACAĞIM" TEHDİDİ
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Ali Yazıcı'nın mahkemede yaptığı savunma ve müşteki avukatları tarafından kendisine yöneltilen sorular da yer aldı. Buna göre mahkemedeki diyaloglarda, Yazıcı'nın, Erdoğan'ın uçağında gazetecileri kastederek, "İyi gülmeye devam edin, haftaya darbe yaptığımızda aynı suratlarınızı görebilecek miyim, merak ediyorum" ve başdanışmana da, "En kısa sürede seni vuracağım" ifadelerini kullandığı dosyada yerini aldı.
MAHKEMEDEN SON DAKİKA: MÜEBBET CEZA ALAN YAZICI'YA TEHDİTLERİ SORULDU...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sırasında suikasta yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilen Başyaver Albay Ali Yazıcı'nın olayın asli faili olduğu hükmedilerek cezası müebbet hapis cezasına çevrildi. Aynı davada müebbet hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava eski Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı da suikast girişimi suçundan beraat etmişti. Avcı'ya 'Anayasa'ya ihlal ve darbeye yardım ve yataklık' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
"GÜLMEYE DEVAM EDİN" DEDİNİZ Mİ?
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi yazımını tamamladığı gerekçeli kararda, eski Başyaver Ali Yazıcı'nın mahkemede yaptığı savunma ve müşteki avukatları tarafından kendisine yöneltilen sorular da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen duruşmada Yazıcı'ya çeşitli sorular yöneltti. Özel, Yazıcı'ya 'Yurt dışı yolculuklarının bir tanesinde uçağın en arka bölümünde 2-3 tane basın mensubuyla beraberken, basın mensupları gülerken, 'İyi gülmeye devam edin haftaya darbe yaptığımızda aynı suratlarınızı görebilecek miyim merak ediyorum' dediniz mi? sorusunu yöneltti.
"BAŞDANIŞMANLA KAVGA ETTİNİZ Mİ?"
Yazıcı ise bu soruya karşılık, 'Ben çok şaşkın görünüyor olabilirim ama bu kadarda aptal değilim. Basın ne demek onu biliyorum' dedi. Avukat Özel ise sorularına devam ederek, "Mayıs ayı içerisinde Ankara- İstanbul uçağında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının bir tanesi ile ciddi şekilde kavga edip, ' 1 hafta içerisinde kendi silahımla vuracağım' dediniz mi?" sorusunu yöneltti.
"VURACAĞIM DEMEDİM TEHDİT ETTİM"
Yazıcı bu soruya da, 'En kısa sürede seni vuracağım, bugüne kadar kimseyi vurmadım şeklinde ifadem olmadı. Aşırı şekilde bir küfür etti. Yani ben de kendisini tehdit ettim. Dedim 1 hafta içerisinde değil de bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim' cevabını verdi.