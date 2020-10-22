İlk olarak avukat hedefli olan sistemin, ilerleyen dönemlerde taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacağı öğrenildi.

Avukatlar, 24 saat öncesinden mahkemeye gerekçeleriyle başvurmaları ve başvurunun kabul edilmesi halinde dijital olarak evlerinden veya ofislerinden duruşmaya katılabilecek.

"YAYGINLAŞTIRILMASI SAĞLANACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, uygulamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan proje kapsamında tüketici mahkemelerimiz bugün adliyemizde e-duruşmaya başlıyor. Hepimize hayırlı olsun. Amacımız avukat meslektaşlarımızın fazladan emek ve mesai israflarının önüne geçmek, yargılamanın hızlandırılmasını sağlamak. Bunun genelgesi Adalet Bakanlığımız tarafından hazırlanacak ve diğer mahkemelerde de yaygınlaştırılması sağlanacak." dedi.

Başsavcı Fidan, e-duruşma için avukatların önceden mahkemeye başvurması gerektiğine dikkati çekerek, "Avukat meslektaşlarımız en geç 24 saat öncesinde mahkeme hakimine gerekçelendirerek e-duruşma vasıtasıyla duruşmaya katılma talebini iletecek. Hakim bunu uygun görmesi halinde olumlu cevabını verecek ve sistem bu şekilde başlayacak. Avukat meslektaşımız gerek evinden gerekse ofisinden duruşmaya katılabilecek." diye konuştu.