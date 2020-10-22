Öğretmenlik hemşirelik mühendis taban puanları kaç? 2020 KPSS branş sıralaması açıklandı mı? Sınavdan kaç puan aldığını öğrenen memur adayları şimdi de bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. KPSS branş sıralaması o branşta tercih yapacak kişiler için belirleyici oluyor. Peki, öğretmenlik hemşirelik mühendis taban puanları kaç? İşte KPSS puanlarıyla ilgili son bilgiler!

KPSS B GRUBU NEDİR?

Memuriyette B grubu kadroları tüm lisans mezunu olan ya da mezun olabilecek durumda olan kişilerin KPSS'ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) girerek değerlendirildiği kadrolardır. KPSS ile genel kültür ve genel yetenek sorularına cevaplayacak olan B grubundaki kişiler çift yıllara denk gelecek şekilde iki yılda bir sınava tabi tutulmaktadırlar.