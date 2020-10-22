Öğretmenlik hemşirelik mühendis taban puanları kaç? 2020 KPSS branş sıralaması açıklandı mı? Sınavdan kaç puan aldığını öğrenen memur adayları şimdi de bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. KPSS branş sıralaması o branşta tercih yapacak kişiler için belirleyici oluyor. Peki, öğretmenlik hemşirelik mühendis taban puanları kaç? İşte KPSS puanlarıyla ilgili son bilgiler!
KPSS B GRUBU NEDİR?
Memuriyette B grubu kadroları tüm lisans mezunu olan ya da mezun olabilecek durumda olan kişilerin KPSS'ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) girerek değerlendirildiği kadrolardır. KPSS ile genel kültür ve genel yetenek sorularına cevaplayacak olan B grubundaki kişiler çift yıllara denk gelecek şekilde iki yılda bir sınava tabi tutulmaktadırlar.
En son 2018 yılında KPSS'ye giren B gurubu önümüzdeki yılda da sınava girebilecekler. Tek yıllarda yapılan KPSS'ye sadece lisans (4 yıllık) mezunu kişiler katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS'ye lise, ön lisans ve lisans mezunu olan kişiler katılabilmektedir.
KPSS B GRUBU KADROLARI NELERDİR?
– KPSS B kadroları; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans programındaki kadrolardır.
– KPSS A kadroları; Kaymakam, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi kadrolardır.
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
KPSS branş sıralaması henüz açıklanmadı. Sıralamanın ne zaman açıklanacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Sıralamalar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.