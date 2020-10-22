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    • 22.10.2020 22:38
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    Koca 'daki son durumu açıkladı: " genelinin %40'ına, 'nın 5 katına ulaştı"

    Koca, yapılan toplantıyla koronavirüs salgınına karşı 'un son durumunun değerlendirildiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Devam eden " dedi. Öte yandan Koca, İstanbul'da vaka sayısının genelinin %40'ına, 'nın 5 katına ulaştığını bildirdi.

    Bakan Koca İstanbul'daki son durumu açıkladı

    Koca, 'da koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL'DA SON DURUM: TÜRKİYE'NİN %40'INA ULAŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı genelinin %40'ına, 'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki son durumu açıkladı: "Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı"