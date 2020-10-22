Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA SON DURUM: TÜRKİYE'NİN %40'INA ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" dedi.