Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki hızlı ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev dün 21 köy ve 1 kasabanın işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Ermenistan ise ağır kayıplar vermesine rağmen, 'direnişe devam' mesajı verdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Dağlık Karabağ için artık diplomatik çözüm yok. İki seçeneğimiz kaldı: Savaşmak ya da ölmek. Savaşmayı seçiyoruz. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz" ifadelerini kullandı.
Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Azerbaycan ordusunun düzenlediği taarruzun güneydeki reyonlara odaklandığına dikkat çekti.
Harekat planının stratejik noktalara odaklandığına dikkat çeken Atabay, "Azerbaycan ordusu Aras Vadisi dediğimiz Zengilan hattına odaklandı. Burada Fuzuli istikametinde dağlar doğu-batı silsilesine açılıyor. Onun güneyinde Cebrail'de ise güney-kuzey silsilesinde... Fuzuli ve Cebrayil'den ilerleyen birliklerin buluşma noktalarının tayin edilmesi son derece önemliydi. Benim gözlemlediğim kadarıyla Azerbaycan ordusu bu buluşmayı sağladı" dedi.
"ŞUŞA'NIN ELE GEÇİRİLMESİ OLDUKÇA STRATEJİK"
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Şuşa kentinin oldukça stratejik olduğunu belirten Atabay, şunları söyledi:
"Cebrail'den sonra Zengilan'a açılan bir koridor var. Aras Vadisi'nin kuzey istikametidir buradan Şusa'ya doğru uzanır. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev de Suşa'yı istikamet göstermiştir. Şuşa'yı kontrol ederseniz, bütün bölgeyi elinizde tutarsınız. Şuşa'nın ele geçirilmesi Dağlık Karabağ'ın düşmesini sağlar. Azerbaycan ordusu, başarıyla harekatını sürdürüyor. SİHA'ların kullanılması da harekat alanına derinlik kazandırıyor."
"ERMENİSTAN GÜÇLÜ SAVUNMA HATLARI İNŞA ETMİŞ"
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ermenistan ordusunun 28 yıl boyunca Dağlık Karabağ'a savunma hatları inşa ettiğine dikkat çeken Atabay, şu bilgileri paylaştı:
"Savunma hatlarını birer metre beton koruganlarla yapmışlar. Ermenistan uzun yıllardır savunma hatları inşa etmiş. Temas hattı dediğimiz başlangıçtaki hattan derinliğe doğru, lojistik tesisleri, hava savunma sistemlerini, ana ikmal yollar üzerindeki mevzi ve tesisleri etkisiz hale getirilmesi için SİHA ve kamikaze droneların çok etkili olduğunu görüyoruz. Dünyada aşılamayacak bir savunma hattı yoktur."