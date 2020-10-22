Harekat planının stratejik noktalara odaklandığına dikkat çeken Atabay, "Azerbaycan ordusu Aras Vadisi dediğimiz Zengilan hattına odaklandı. Burada Fuzuli istikametinde dağlar doğu-batı silsilesine açılıyor. Onun güneyinde Cebrail'de ise güney-kuzey silsilesinde... Fuzuli ve Cebrayil'den ilerleyen birliklerin buluşma noktalarının tayin edilmesi son derece önemliydi. Benim gözlemlediğim kadarıyla Azerbaycan ordusu bu buluşmayı sağladı" dedi.